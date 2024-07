Barça : Deco a menacé Nico Williams !

Le Barça est dans le flou total concernant Nico Williams. Objectif prioritaire du club pour cet été, le champion d’Europe 2024 pourrait finalement décider de rester à l’Athletic, forçant le Barça à revoir ses plans. Selon La Vanguardia, le Basque s’éloigne peu à peu du Camp Nou et voudrait rester un an de plus avant de filer en Catalogne en 2025…

Dans ce même article, le média précise que Deco a menacé le joueur. Il lui a fait comprendre que le train du Barça ne passe qu’une fois,, et que l’été prochain, le Barça ne voudra peut-être plus de lui. Une menace qui nous rappelle forcément l’itinéraire d’un certain train qui devait faire un seul trajet Paris-Madrid et qui est finalement passé plusieurs fois…