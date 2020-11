Wolverhampton : Raul Jimenez revient sur son été agité

Après une saison à 17 buts en 38 matchs de Premier League, Raul Jimenez a été annoncé partant de Wolverhampton, avec un intérêt de la Juventus. Le Mexicain n'est finalement pas parti, alors que les Bianconeri ont préféré Morata. Mieux, il a prolongé son contrat chez les Wolves jusqu'en 2024.

Lors d'une interview à TUDN, l'attaquant est revenu sur cet été agité, en révélant l'intérêt d'un autre club : « pendant les vacances ou les transferts, une nouvelle équipe sortait chaque jour. Un jour je me suis réveillé et la Juventus m'aimait, un autre Manchester United et ce que je sais c'est qu'il y avait des approches, mais un accord n'a jamais été trouvé, rien de proche, mais je suis très bon aux Wolves ».