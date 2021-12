Premier League : le Boxing Day maintenu

Voilà une nouvelle qui fera office de plus beau cadeau de Noël pour bon nombre de passionnés du ballon rond de l'autre côté de la Manche. Le Daily Mail assure en effet que les clubs de Premier League ont rejeté la possibilité de reporter les journées de championnat programmées pendant les fêtes de fin d'année. Le traditionnel Boxing Day aura donc bien lieu pour dynamiser un peu plus cette fin d'année 2021. Des représentants des 20 pensionnaires de l'élite anglaise se sont réunis en compagnie de plusieurs responsables de la Premier League ce lundi, en début d'après-midi, afin d'établir un plan de bataille face à la propagation ultra-rapide du Covid-19.

Avec la présence de plus en plus marquée du variant Omicron, de nombreuses rencontres (12) ont été reportées ces derniers jours en Premier League. Une courte-pause entre le 28 et le 30 décembre était notamment à l'étude, précise le quotidien britannique. Toutefois, les clubs ont appris que la FA (Fédération anglaise) avait accepté d'annuler les habituels «replays» (match à rejouer en cas d'égalité lors de la première confrontation) pour les troisièmes et quatrièmes tours de la FA Cup. Un nouveau point sur la situation sera fait dans deux semaines.