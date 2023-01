Leipzig - Bayern Munich : les compositions officielles

La Bundesliga est de retour ce vendredi soir, après plus de deux mois d’interruption. C’est un choc entre le RB Leizpig et le Bayern Munich qui lance la 16e journée à partir de 20h30 (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Leaders du championnat avec 4 points d’avance sur Fribourg, les Bavarois se déplacent chez le 3e, qui peut gagner une place en cas de victoire.

Privé notamment de Diallo et Nkunku, Rose aligne un 4-2-3-1 du côté de Leipzig avec Gvardiol, révélation du dernier Mondial, associé à Orban en charnière centrale et Simakan dans le couloir droit. Olmo jouera en soutien de Silva, épaulé par Forsberg et Szoboszlai. En face, le Bayern Munich est également amoindri par les absences d’Hernandez, Mané, Mazraoui, Neuer et Sarr. Sommer connaîtra sa grande première dans le but, derrière une défense Pavard-Upamecano-De Ligt-Davies. Goretzka et Kimmich seront un cran au-dessus. Sané, Musiala et Gnabry mèneront l’attaque derrière Choupo-Moting.

Les compositions :

RB Leipzig : Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Halstenberg - Laimer, Schlager - Szoboszlai, Olmo, Forsberg - Silva

Bayern Munich : Sommer - Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies - Goretzka, Kimmich - Sané, Musiala, Gnabry - Choupo-Moting