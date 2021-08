Pour James Rodriguez, le PSG va tout gagner avec Lionel Messi

Alors que tout semblait bouclé, le FC Barcelone a annoncé jeudi que Lionel Messi ne prolongerait finalement pas. La question est maintenant de savoir où jouera l’Argentin cette saison, le Paris Saint-Germain est sur le coup et a déjà tout préparé pour l’accueillir. Sur sa chaîne Twitch, James Rodriguez s’est exprimé sur cette éventualité. Pour le joueur d’Everton « si Messi va au PSG, ils joueront seuls là-bas, ils leur donneront tous les titres. En Angleterre, je ne pense pas qu'ils puissent le payer, seul Manchester City le peut », rapporte Marca.

L’international colombien a également comparé sa situation personnelle à celle de Sergio Agüero. Ce dernier, très proche de La Pulga, a rejoint le Barça cet été, notamment pour évoluer à ses côtés : « Kun Agüero est allé à Barcelone et maintenant Messi part. C'est juste du pain et du beurre, mes amis. C'est le problème avec le football. La même chose m'est arrivé. Je vais à Everton, pratiquement parce qu'Ancelotti était là et regarde, maintenant Carlo est parti. »