Le FC Barcelone n'en peut plus de Gerard Piqué

Rien ne va plus en ce moment pour Gerard Piqué. C'est surtout du côté de sa vie privée qu'il faut regarder. Le Barcelonais et sa désormais ex-compagne, la célèbre chanteuse Shakira, ont officialisé leur rupture après plus de 10 ans de vie commune. Si cette information ne concerne absolument pas le domaine sportif, elle peut avoir des incidences sur la vie professionnelle du défenseur. Le FC Barcelone s'inquiète de cela d'ailleurs.

Selon l'édition de Sport d'hier, la direction du club, mais aussi Xavi, espère que la vie privée du champion du monde 2010 allait être moins scrutée dans les semaines à venir. Cela pèse aussi sur le quotidien du Barça, qui plus largement commence à être exaspéré par Gerard Piqué à qui il reste deux ans de contrat. Car cette séparation vient s'ajouter à une pile conséquente de polémiques dont il fait déjà l'objet et ça agace sérieusement son club.

Trop de polémiques et pas assez de bonnes performances

Malgré tout ce que représente ce joueur emblématique, il est aujourd'hui la cause de trop de problèmes pour pas assez de solutions. Sur le terrain, il est clairement moins performant à 35 ans et se retrouve de plus en plus blessé au fil des saisons. En d'autres termes, il est moins fiable après avoir été l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, à son poste. Le Barça cherche d'ailleurs un défenseur central cet été pour l'accompagner lui et Araujo.

D'après AS, l'extrasportif est aussi un élément à prendre en compte. Il y a la polémique des messages audios échangés avec le président de la fédération Luis Rubiales, son refus de baisser à nouveau son salaire, lui qui touche 19 M€ par saison, ou encore son influence auprès des fans et son poids toujours très important dans l'institution pour ce qu'il représente. Autant de choses qui désormais gênent.

Pour ne pas le dire autrement, un départ dès cet été est espéré au Barça. Pour rappel, après le 8-2 face au Bayern à l'été 2020, Piqué s'était déjà proposé à quitter le navire si sa présence devenait trop lourde. «Je suis le premier à me proposer de partir, de partir, car je crois que maintenant nous avons touché le fond. Je pense que nous devons tous regarder et réfléchir en interne ce qui est le mieux pour le club, pour le Barça, c'est important.» Il est peut-être temps.