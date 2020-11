Morgan Sanson reconnait les difficultés de l'OM

Efficacité maximale. Ce vendredi, l'OM a retrouvé le goût de la victoire sur le terrain du RC Strasbourg en ouverture de la 10e journée de Ligue 1 (1-0). Auteur de la seule frappe et du seul but marseillais, Morgan Sanson a endossé le costume de sauveur pour donner la victoire aux siens à la 72e minute.

À la fin du match, le milieu de terrain a préféré retenir le bilan comptable, tout en critiquant le contenu de l'équipe olympienne : « dans la période actuelle, on se contente du minimum. Et le minimum c'était les trois points. Dix-huit points en neuf matches, on est contents même si ça pourrait être mieux dans le jeu. Les critiques sont normales au vu de nos matchs en Ligue des Champions. Au-delà des matches, l'état d'esprit est critiquable mais sur le plan comptable, on n'est pas trop mal. » Et ce serait difficile de lui donner tort alors que les hommes d'André Villas-Boas ne sont qu'à 3 points du leader parisien, à la 4e place.