Allemagne : Toni Kroos sort de sa retraite internationale pour jouer l’Euro 2024 !

À l’heure où l’avenir de Toni Kroos (34 ans) au Real Madrid fait parler, le milieu de terrain allemand vient de faire une grande annonce. Le champion du monde 2014 indique qu’il sort de sa retraite internationale (depuis 2021) pour aller disputer l’Euro 2024 avec l’Allemagne.

«Les gars, en bref et sans douleur : je jouerai à nouveau pour l’Allemagne à partir de mars. Pourquoi ? Parce que l’entraîneur national me l’a demandé, que j’en ai envie et que je suis sûr qu’avec l’équipe, il est possible de faire beaucoup mieux à l’Euro que ce que la plupart des gens croient actuellement !» C’est dit !