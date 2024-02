OL-OM : un individu agressé pour avoir crié "Allez l’OM" dans un tramway

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est éloigné de la zone rouge en remportant un Olympico très important face à l’Olympique de Marseille (1-0). Alors que le match aller avait été énormément perturbé, puis reporté, après le caillassage du bus lyonnais et la blessure de l’ex-coach Fabio Grosso, aucun incident n’a été à déplorer en marge du match OL-OM, au Groupama Stadium, où les supporters marseillais étaient interdits de déplacement à la suite d’un arrêté préfectoral et ministériel.

Cependant, selon les informations du Progrès, un individu portant un maillot de l’OM, dissimulé sous sa veste, a été poursuivi et agressé par une dizaine de supporters lyonnais. En effet, l’homme âgé de 30 ans aurait crié «Allez l’OM !» dans une rame de tramway assurant la liaison entre le Groupama Stadium et la Part-Dieu, après la rencontre. La victime a été prise en charge par les pompiers et transportée à l’hôpital, alors que l’auteur principal de l’agression a été interpellé et placé en garde à vue.