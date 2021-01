L'Inter ne paye plus les salaires des joueurs !

Alors que l'Inter affronte ce dimanche la Juventus dans le choc de cette journée de Serie A, les Lombards auraient probablement aimé que cette information ne fuite pas dans la presse. Vendredi dernier, les dirigeants du club, Marotta et Antonello, ont tenu une réunion à Pinetina, le centre d'entraînement, pendant un petit quart d'heure face aux joueurs. Le but ? Les rassurer sur l'état de l'entreprise et sur les finances qui sont loin d'être au beau fixe.

La suite après cette publicité

En effet, selon la Repubblica, deux sujets ont été abordés : « la situation de l'entreprise et les délais de paiement des salaires non encore payés ». Les salaires non payés sont ceux de juillet et d'août dernier. Les deux hommes ont assuré à leurs ouailles que les mois susmentionnés allaient être réglés et que tout reviendrait à la normale d'ici le 16 février prochain. Mais ce n'est pas tout, le club a aussi rempli des engagements concernant les salaires de novembre et de décembre.

Le Real pas encore payé pour Hakimi

Le média italien explique que les joueurs ont écouté leurs deux dirigeants, en ne posant aucune question. À la suite de ce petit meeting, les éléments de l'effectif se sont réunis pour discuter des informations reçues et donc débriefer. Mais la situation n'est pas simple. Si les salaires de l'été dernier ne sont pas payés avant le 16 février, l'Inter risque un retrait de points. Concernant ceux de novembre et décembre, le dialogue reste ouvert.

Enfin, cette situation ne touche pas que l'Inter puisque les clubs qui ont fait affaire avec les Lombards l'été dernier sont aussi impactés. C'est le cas notamment du Real Madrid qui aurait déjà dû percevoir quelques deniers pour le transfert d'Achraf Hakimi. Le premier paiement de l'ordre de 10 millions sur les 40 totaux a été reporté et devrait être réglé le 30 mars prochain. Reste à savoir dans quel état d'esprit sera l'équipe d'Antonio Conte ce dimanche soir et les suivants...