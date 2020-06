Serie A : la Lazio renversée par l'Atalanta, la Roma entretient son rêve de C1

Suite et fin de la 27e journée de la Serie A ce mercredi soir avec deux belles affiches au programme : Atalanta - Lazio et AS Rome - Sampdoria. Après le match nul de l'Inter face à Sassuolo (3-3) un peu plus tôt, la Lazio avait l'opportunité de creuser l'écart dans le peloton de tête et revenir à un point du leader, la Juventus. En ouvrant le score sur une c.s.c. de De Roon (5e) et en faisant le break grâce à une lourde frappe de Milinkovic-Savic (11e), le club de la capitale pensait avoir fait le plus dur. C'était sans compter sur l'abnégation des locaux, qui sont revenus à égalité par l'intermédiaire de Gosens (38e) et de Malinovsky (66e), auteur lui aussi d'une sublime frappe de loin. L'Atalanta a même arraché la victoire en fin de rencontre grâce à Palomino (80e) sur corner. Avec cette victoire 3-2, l'Atalanta confirme sa quatrième place et revient à quatre points de l'Inter Milan. La Lazio reste à quatre longueurs de la Juventus.

La suite après cette publicité

Enfin, l'AS Roma (5e) pouvait essayer de suivre le rythme de l'Atalanta Bergame et continuer de rêver de Ligue des Champions. Et tout a mal débuté pour la bande de Paulo Fonseca. L'ancien attaquant de Naples et de Southampton, Manolo Gabbiadini ouvrait rapidement le score pour la Sampdoria (11e). Peu de temps après, l'AS Roma égalisait par l’intermédiaire de Jordan Veretout mais son but était refusé pour une main (31e). Ce n'était que partie remise puisqu'en seconde période Edin Dzeko marquait (64e). Le Bosnien inscrivait même un second but pour donner la victoire aux Giallorossi (85e, 2-1). L'AS Roma conserve six points de retard sur la Dea.

Le classement de la Serie A