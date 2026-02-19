Barrages Ligue Europa : décevant, le LOSC chute face à l’Etoile Rouge Belgrade et se retrouve dos au mur

Nouvelle soirée européenne en ce jeudi 19 février. Après les barrages aller de la Ligue des Champions, la Ligue Europa était à l’affiche. Sur sa pelouse, le LOSC jouait gros face à l’Etoile Rouge Belgrade. En difficulté ces dernières semaines, le club nordiste se présentait en 4-2-3-1 avec Perrin, Haraldsson et Correia en soutien de Fernandez-Pardo. Et le début de match ne tournait pas forcément à l’avantage des Dogues, gênés par l’intensité adverse. Sur un centre à ras de terre, Enem procurait la première frayeur aux pensionnaires du stade Pierre-Mauroy (5e). Une première occasion qui allait finalement être l’une des rares situations du premier acte.

Bien en place mais coupables d’un certain déchet technique, les deux formations ne parvenaient pas à se départager. Il fallait attendre le temps additionnel de cette première période pour voir ce match connaître un premier vrai tournant. Sur corner rentrant, Enem, présent au premier poteau, déviait le cuir et permettait à Uchenna d’ouvrir le score au près (0-1, 45+1e). Mené à la pause, le LOSC se devait de réagir au retour des vestiaires. Santos et Bentaleb entraient en jeu mais les Lillois subissaient encore. Sur un contre, Lucic oubliait Enem, totalement seul au second poteau, et les Serbes manquaient le break (50e).

Le LOSC dos au mur, Stuttgart dicte sa loi

En difficulté, Lille passait pourtant proche de l’égalisation quelques minutes plus tard. Sur un corner de Perrin, André déviait le ballon mais Mandi était trop court pour enchaîner à bout portant (58e). Dans la dernière demi-heure, Giroud rentrait à son tour en jeu mais rien ne changeait. Servi en retrait à l’entrée des 5,50 mètres, Arnautovic manquait même de peu le but du 2 à 0 mais sa tentative était repoussée par Ozer (67e). Si Perraud cadrait sa frappe dans les derniers instants (80e), le tableau d’affichage ne bougeait plus, la faute à un Ozer encore déterminant (87e). Défait (0-1) ce jeudi soir, le LOSC devra donc inverser la tendance du côté de Belgrade pour espérer poursuivre son aventure européenne.

Dans les autres rencontres de la soirée, Ludogorets Razgrad a pris le meilleur (2-1) face à Ferencvaros grâce à des buts de Duah (24e) et Son (67e). Sur la pelouse du Celtic Glasgow, le VfB Stuttgart, porté par le doublé d’El Khannouss (15e, 28e) et des réalisations de Leweling (57e) et Tomas (90+3e), a de son côté réalisé une très belle opération (4-1). Enfin, le Panathinaïkos a concédé le nul contre Viktoria Plzen (2-2). Menés au score après une réalisation de Visinsky (11e), les Grecs ont finalement profité du doublé de Tetteh (31e, 61e) pour se relancer mais Ladra (80e) a conservé le suspens avant le match retour.

Tous les résultats de 21 heures

Ludogorets Razgrad 2-1 Ferencvaros : Duah (24e) et Son (67e) / Dele (27e)

Panathinaïkos 2-2 Viktoria Plzen : Tetteh (31e, 61e) / Visinsky (11e) et Ladra (80e)

Celtic Glasgow 1-4 VfB Stuttgart : Nygren (21e) / El Khannouss (15e, 28e), Leweling (57e) et Tomas (90+3e)

Lille 0-1 Etoile Rouge Belgrade : Tebo Uchenna (45+1e)