EdF : les mots forts de Didier Deschamps sur le Brésil

11 ans après, la France va retrouver le Brésil dans le cadre d’un match amical. Un adversaire que Didier Deschamps a connu en tant que sélectionneur, mais également en tant que joueur, notamment en finale de Coupe du Monde 1998. En conférence de presse ce jeudi, le boss des Bleus a été invité à s’exprimer sur ce que représentait la Selecao.

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«Le Brésil fait toujours partie des grandes nations à l’échelle mondiale. Il y a beaucoup de grands joueurs. J’ai eu Ancelotti en tant qu’entraîneur pendant 6 mois à la Juventus, je le connais bien. J’ai vu la liste, certains joueurs ne sont pas là, je n’ai pas toutes les données. C’est toujours un moment particulier d’affronter le Brésil. Ca parle à tout le monde, c’est la terre du football. Il y a beaucoup de respect. Evidemment, ça fait partie des candidats pour aller chercher le titre mondial cet été. Ce sera une très belle confrontation.»