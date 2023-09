Bayern Munich : Serge Gnabry opéré

Pour le premier tour de la Coupe d’Allemagne, le Bayern Munich se déplaçait sur la pelouse de Preußen Münster après avoir réussi son entrée en lice en Ligue des Champions contre Manchester United puis sa probante victoire nette et sans bavure face à Bochum. Les Bavarois ouvraient d’ailleurs rapidement le score par l’intermédiaire d’Eric Choupo-Moting sur un centre de Mathys Tel (9e, 0-1). Quelques minutes plus tard, Serge Gnabry se blessait au bras à la suite d’un choc avec un joueur adverse et il devait céder sa place à Frans Krätzig (11e). Malgré cela, les joueurs de Thomas Tuchel continuaient à dérouler dans cette rencontre.

La suite après cette publicité

Si les Bavarois accentuaient d’ailleurs leur petit avantage avec des buts signés Konrad Laimer (40e, 0-1), Frans Krätzig (45e+5, 0-3) et Mathys Tel en fin de rencontre (86e, 0-4), la joie allait être de courte durée puisque ce mercredi la durée de l’indisponibilité de Serge Gnabry est enfin connue et cela ne devrait pas arranger le club allemand. En effet, l’attaquant du Bayern Munich a subi une fracture du cubitus de l’avant-bras gauche et il va donc devoir être opéré, comme on peut le lire dans le communiqué officiel du club bavarois. Ce dernier manquera par la suite plusieurs semaines de compétitions avant de faire son grand retour sur les pelouses !