OM : la sortie forte de Gerónimo Rulli

Cette saison, Pablo Longoria et ses équipes ont décidé qu’il fallait apporter du sang neuf au poste de gardien. Titulaire l’an dernier, Pau Lopez a gentiment été poussé vers la sortie, du côté de Girona. Dans le même temps, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont accueilli deux nouveaux portiers, à savoir Jeffrey de Lange, un joueur de 26 ans qui évoluait au sein des Go Ahead Eagles, et Geronimo Rulli, qui appartenait à l’Ajax Amsterdam. Concernant l’Argentin, il devait apporter son expérience du haut niveau, mais aussi de la Ligue 1, puisqu’il avait déjà évolué par le passé en France, à Montpellier plus exactement.

Et pour le moment, Geronimo Rulli donne totalement satisfaction à son club. Utilisé à 13 reprises cette saison, le natif de La Plata a encaissé 17 buts et réalisé 2 clean sheets. Surtout, il est très complet, lui qui est solide aussi bien sur sa ligne que dans les airs. De plus, il est un élément très important sur le terrain comme dans le vestiaire, où sa voix compte. Un pari gagnant donc pour l’OM. Un club où Rulli, qui est un leader dans l’âme, se sent très bien, comme il l’a avoué à nos confrères de RMC Sport ce jeudi.

Il ne regrette pas le choix OM

« Chaque jour, quand je me lève, j’en parle avec ma femme et avec mon fils, même s’il n’est pas forcément à un âge de donner son opinion (sourire). Ça a été l’une de mes meilleures décisions. Quand Roberto De Zerbi m’a appelé et contacté pendant les Jeux olympiques, je n’ai pas hésité à venir et signer ici à Marseille. Plus les jours passent, plus je me sens heureux dans ce club et dans cette ville, avec ces supporters et ces coéquipiers. » Dont Leonardo Balerdi, avec lequel il avait échangé avant sa signature.

Mais il n’était pas le seul, puisqu’il avait aussi eu Roberto De Zerbi au téléphone comme indiqué précédemment. Un technicien que Rulli tient en haute estime. « Je vais être sincère : quand Roberto parle, j’ai l’impression que c’est moi qui parle. En fait, il arrive à extérioriser certains mots que j’ai au fond de moi, mais qui parfois ne sortent même pas parce que tu n’extériorises pas tes émotions. C’est pour ça que je pense qu’on a l’entraîneur adéquat pour ce club. Roberto et l’OM se ressemblent, et il est en train de construire une équipe avec ses valeurs, pour que les gens, à Marseille, s’identifient à ce groupe. »

L’OM n’est qu’à 50% de ses moyens selon lui

Relancé sur le sujet, il a aussi avoué avoir de la gratitude pour RDZ, qui lui a adressé des mots forts après la victoire face à l’AS Monaco le week-end dernier (2 à 1). En effet, l’Italien a dit de lui qu’il est un « grand gardien, un grand homme et un grand leader. » Bien dans ses baskets et ses crampons, Geronimo Rulli, sous contrat jusqu’au 30 juin 2027, veut aider l’Olympique de Marseille à atteindre ses objectifs cette saison. Pour le moment, les Phocéens sont deuxièmes du championnat de France, avec 26 points (8 victoires, 2 nuls, 3 défaites), soit 7 de moins que le PSG (1er, 33 points).

Mais Rulli estime que l’OM n’a pas encore atteint son meilleur niveau. « Je le répète, on est une équipe avec quatre mois d’ancienneté, très peu de vécu et de compétition ensemble. On peut même déduire, sur trois mois consécutifs, quinze jours pendant lesquels dix ou douze internationaux sont partis avec leur sélection… Dans ces conditions, que l’on ait déjà vu certaines choses intéressantes, qui normalement mettent beaucoup de temps à se mettre en place, ça signifie qu’on est vraiment sur le bon chemin. On est deuxième, et quand on obtient des résultats, c’est toujours plus facile de travailler. J’insiste, on croit vraiment en ce projet et en notre entraîneur. On n’a pas encore vu la moitié de ce que l’on est capable de faire. »

«Devenir la meilleure équipe de France»

Il a ajouté : « notre objectif, c’est uniquement que chacun soit à son meilleur niveau, donne le meilleur de ses capacités, et surtout que tout le monde soit épanoui. C’est d’ailleurs ma façon de voir la vie. Il faut que ça respire la joie et le football dans un vestiaire, qu’il y ait beaucoup de solidarité et aucun "égo". On est vraiment sur le bon chemin en ce sens (…) Ils (les fans concernant les relances courtes, ndlr) peuvent crier, pleurer, critiquer ou avoir peur, on ne va pas changer la nature de notre jeu d’équipe, car on croit en notre entraîneur, en sa philosophie et en son projet. Il faut y être fidèle parce que c’est le chemin correct pour devenir la meilleure équipe de France. Au bout du compte, c’est ça l’objectif. »

Selon lui, l’OM n’a donc pas encore tout montré et n’est qu’à 50% de ses moyens. De quoi donner de l’espoir à tous les passionnés du club, qui rêvent de retrouver le sommet du championnat de France et de détrôner le Paris Saint-Germain. Mais le chemin est encore long pour les Olympiens et pour Geronimo Rulli, qui est tombé amoureux du club et de ses fans. « Jouer ici, à Marseille, avoir plus de 60.000 personnes qui vous poussent, c’est un privilège. Si les supporters sont heureux que je représente ce club en tant que gardien, j’en suis le plus heureux. C’est gratifiant, ça me donne beaucoup de reconnaissance et c’est une motivation supplémentaire pour continuer de tout donner. » Il aura l’occasion de le faire dimanche soir à Saint-Étienne, si le match est bien maintenu.

