OM : Gerónimo Rulli n’en finit plus d’impressionner

À l’heure où la concurrence fait rage entre Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov dans la capitale française, l’Olympique de Marseille continue, de son côté, de miser sur les performances étincelantes d’un Geronimo Rulli jusqu’alors indiscutable. Arrivé sur la Canebière le 11 août dernier, le gardien de 32 ans n’a, en effet, pas tardé à s’imposer comme un maillon essentiel du collectif dirigé par Roberto De Zerbi. Rassurant dans les airs, impérial sur sa ligne et auteur de quelques parades de classe mondiale, l’Argentin a finalement mis tout le monde d’accord en quelques mois.

Dimanche soir, en clôture de la 13e journée de Ligue 1, le natif de La Plata a d’ailleurs confirmé sa très belle dynamique en écœurant les offensifs monégasques. Crédité d’un 7,5 par la rédaction FM et logiquement élu homme du match, l’Argentin restera, à ce titre, l’un des grands artisans de la victoire renversante des Olympiens face à l’AS Monaco (2-1). Décisif sur la frappe d’Eliesse Ben Seghir en début de rencontre (4e), le droitier d’1m89 a une nouvelle fois porté les siens malgré l’ouverture du score d’Aleksandr Golovin, où il est difficile de lui reprocher quelque chose. Encore présent pour repousser les tentatives de Folarin Balogun et Denis Zakaria à l’heure de jeu, Rulli parachevait son oeuvre par un ultime ballon capté sur une frappe de Golovin.

Marseille est totalement fan de Geronimo Rulli

Des interventions décisives permettant à l’OM de rester dans le match avant de faire la différence au bout du temps réglementaire sur un pénalty transformé par Mason Greenwood. Fort de 3 arrêts, 89% de passes réussies et d’une sérénité globale sous la pression asémiste, l’intéressé était, par ailleurs, encensé chez nos confrères de L’Equipe, lui attribuant la note de 7 et soulignant «un nouveau match de patron pour le gardien argentin». Des éloges également dressés au sein du vestiaire marseillais. «Rulli ? C’est le meilleur gardien de Ligue 1 et de loin. Le gars est trop fort», avait ainsi avoué Neal Maupay sur Twitch quelques heures avant ce choc face à l’ASM.

Après la rencontre, Roberto De Zerbi s’est lui aussi montré dithyrambique à l’égard de son protégé. «Je pense avoir un grand gardien, un grand homme et un grand leader. Nous sommes vraiment chanceux de l’avoir», indiquait le technicien italien en conférence de presse. Titulaire indiscutable depuis son arrivée à l’OM (13 matches joués sur 13, 17 buts encaissés, 2 clean sheets), l’ancien portier de l’Ajax Amsterdam confirme ainsi son plein potentiel dans la cité phocéenne et s’impose, aujourd’hui, comme l’un des piliers de cet OM version RDZ. Dauphin du Paris Saint-Germain avant de se déplacer sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, le week-end prochain, le club marseillais espère désormais voir Geronimo Rulli maintenir ce niveau de jeu éblouissant sur la durée.