Le FC Barcelone tient déjà sa première recrue de l'année 2021

C'est un feuilleton qui va vraisemblablement toucher à sa fin. Depuis de nombreux mois déjà, le FC Barcelone drague Eric Garcia, le défenseur de Manchester City qui a fait ses premiers pas du côté de La Masia. Parti en terres mancuniennes en 2018, le Catalan a vite gravi les échelons, et fait désormais partie intégrante de la rotation de Pep Guardiola du côté de l'Etihad Stadium.

Il a également débuté en sélection espagnole sous les ordres de Luis Enrique. Du haut de ses 19 ans, il est donc déjà bien lancé dans le grand bain. Et du côté de Barcelone, on a suivi de très près son évolution. Alors que son contrat avec les Skyblues expire en juin prochain, les dirigeants du Barça étaient en pole position pour l'enrôler. L'été dernier, seuls les soucis financiers de l'institution catalane ont empêché Garcia de revêtir à nouveau la tunique blaugrana.

Le Barça a bien besoin d'un renfort en défense

Et selon Fabrizio Romano et Matteo Moretto, journalistes pour Sky Sport et particulièrement bien informés sur le mercato, c'est signé : le défenseur de la Roja évoluera au FC Barcelone dès la saison prochaine, alors que l'accord entre les deux parties pour un contrat de cinq ans est acté. Un seul doute persiste : le joueur arrivera-t-il en janvier - avec compensation financière pour les Citizens donc - ou en juin prochain ?

D'autant plus que la direction intérimaire du FC Barcelone n'est pas en mesure de prendre de grandes décisions avant les élections du 24 janvier prochain. Mais avec une défense décimée - Piqué sera encore absent pour plusieurs semaines, Lenglet n'est pas au niveau en ce moment et Umtiti n'entre pas dans les plans de Koeman - le Barça a bien besoin d'un nouveau défenseur, et ce même si Oscar Mingueza et Ronald Araujo font plus ou moins le boulot. Affaire à suivre...