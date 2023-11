Brayan Bohbot plaît en Ligue 2 !

Cela fait longtemps que les championnats de N1, N2 et N3 sont scrutés dans tous les sens par les clubs de Ligue 2. Brayan Bohbot ne déroge pas à la règle et son début de saison tonitruant en National 3 à Argelès y est pour beaucoup.

Avec 11 buts marqués en 11 matches (6 en Coupe de France et 5 en championnat), cet avant centre de 21 ans, dont l’idole n’est autre que Karim Benzema, plaît beaucoup à Pau, Rodez et Annecy. Mais les clubs français ne sont pas seuls sur les traces du buteur d’Argelès puisque Beerschot, en D2 belge, suit attentivement cet attaquant intelligent et doté d’un sang-froid impressionnant devant les buts.