PL : Arsenal retrouve des couleurs, Leicester à portée de Chelsea

En quête de rebond après quelques dernières sorties plus compliquées, Arsenal recevait la lanterne rouge, Norwich, pour cette 32e journée de Premier League. Avec Pierre-Emerick Aubameyang et Alexandre Lacazette, mais sans Nicolas Pépé, resté sur le banc, les Gunners ont eu vingt premières minutes compliquées. Avec même une alerte sur le but de Martinez et un poteau trouvé par les Canaries. La suite était plus inspirée, jusqu’à une erreur de Tim Krul qui profitait à Aubameyang (1-0, 33e). Les Gunners doublaient la mise cinq minutes plus tard par Xhaka.

L’heure de jeu passée, Aubameyang s’offrait un doublé, encore bien aidé par la défense de Norwich. À retenir également, le premier match et… le premier but pour Cédric sous ses nouvelles couleurs en fin de match. Les hommes de Mikel Arteta géraient ensuite tranquillement la fin de match pour enregistrer une deuxième victoire consécutive en Premier League. Avec ce résultat, ils remontent à la 7e place de la Premier League en attendant les rencontres de Tottenham et de Sheffield United.

Dans les autres matchs, Leicester ouvre la porte à Chelsea qui doit jouer ce mercredi soir contre West Ham. Avec la possibilité de prendre leurs distances par rapport aux Blues, les Foxes sont tombés à Everton par des coups de Richarlison et Sigurdsson. La réduction de la marque de Ihenacho en début de seconde période n’aura rien changé (1-2). Newcastle s’est baladé à Bournemouth en pliant le match dès l’heure de jeu avec des buts de Gayle, Longstaff puis Almiron et un dernier but anecdotique de Lazaro. Gosling a lui sauvé l'honneur dans le temps additionnel pour les locaux (4-1).

Le classement de Premier League

Les résultats des matchs de 19h :

Arsenal 4–0 Norwich : Aubameyang (33e et 68e), Xhaka (38e), Cédric (81e)

Everton 2–1 Leicester : Richarlison (10e), Sigurdsson (16e, s.p.) pour Everton ; Ihenacho (51e) pour Leicester

Bournemouth 1–4 Newcastle : Golsing (90e+3) ; Gayle (5e), Longstaff (30e), Almiron (57e), Lazaro (76e) pour Newcastle