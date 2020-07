CdL : Léo Dubois commente l'absence de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain s'est adjugé la Coupe de France. Le club de la capitale espère poursuivre sa moisson de trophées en remportant demain soir la Coupe de la Ligue. Mais les hommes de Thomas Tuchel devront faire sans Kylian Mbappé, blessé suite à un tacle de Loïc Perrin. Une absence qu'ont forcément noté les Lyonnais, à l'image de Léo Dubois, présent en conférence de presse.

«Ca ne change pas les plans, on en est conscient. On sait que c'est une grosse force de leur équipe. Il y a des joueurs de classe internationale en face. Que Kylian ne soit pas là, il y en a d'autres. A nous d'être concentrés, on est convaincu de nos qualités. On est là avec un état d'esprit pour remporter ce trophée car on en a besoin. On a cette mentalité-là, on verra comment cela se passera demain sur le terrain. »