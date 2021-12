Red Star-AS Monaco : les compositions officielles

Tombeur de Lens en 1/16es de finale l'an passé avant d'être battu par l'Olympique Lyonnais au terme de la séance de tirs au but en 8es, le Red Star se frotte à une nouvelle écurie de Ligue 1 en 32es de finale, lors de cette édition 2021/2022 de la Coupe de France. L'adversaire : l'AS Monaco. Après avoir franchi quatre tours, les Audoniens, 12es de National 1, affrontent des Asémistes huitièmes de Ligue 1, très inconstants cette saison (une rencontre à suivre en direct sur FM à 13h45).

Pour ce match, le coach du Red Star, Habib Beye, opte pour un 4-4-2, dans lequel on retrouve l'ancien Marseillais Stéphane Sparagna en défense centrale. Tour de contrôle du milieu de terrain et capitaine, Cheikh N'Doye est également présent, alors que le duo d'attaque est composé du Lorientais Michaël Nilor et de l'ancien Troyen Mëissa Ba. En face, Niko Kovac, qui a fait le voyage avec un groupe compétitif, choisit d'aligner Majecki dans le but, une défense à quatre, un double-pivot Matazo-Tchouaméni et un trio Golovin, Ben Yedder, Volland en soutien de Boadu.

Les compositions d'équipes :

Red Star : Avognan - Tré, Sparagna, Dieng, El-Hriti - Vialla, C.N'Doye (c), Guel, Maës - Nilor, Meïssa Ba

Monaco : Majecki - Sidibé, Disasi, Maripan, Jakobs - Matazo, Tchouaméni - Volland, Ben Yedder, Golovin - Boadu