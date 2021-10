Liga : Grenade fait craquer Séville

Au regard du classement, de la dynamique actuelle et de l'enjeu de cette partie, difficile d'imaginer le Séville FC (invaincu en championnat), qui pouvait rejoindre le trio de tête (Real Madrid, Atlético, Real Sociedad) en cas de victoire, ne pas empocher les trois points à Grenade (toujours à la recherche de son premier succès) ce dimanche, en clôture de la 8ème journée de Liga. Et pourtant, ce sont bien les hommes de Robert Moreno qui se sont imposés par la plus petite des marges (1-0).

La suite après cette publicité

Ruben Rochina a inscrit l'unique réalisation de ce match à la 25ème minute. Si Luis Suarez s'est vu refuser un but pour une position de hors-jeu (27e) Diego Carlos a lui manqué une énorme occasion une minute plus tard, pouvant laisser de gros regrets aux Andalous. Les trois changements à la pause opérés par Julen Lopetegui n'auront pas suffi à inverser la vapeur pour une formation sévillane, réduite à 10 après l'expulsion de l'ancien Nantais (90e), battue pour la première fois et qui manque de rejoindre le wagon de tête. Grenade peut jubiler et a peut-être enfin lancé sa saison avec cette première victoire.

Le classement de la Liga