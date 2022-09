OM : le tacle de Mamadou Niang à Gerson

Ancien attaquant de l'Olympique de Marseille reconverti consultant pour RMC, Mamadou Niang n'a pas mâché ses mots à l'encontre de Gerson, le milieu de terrain olympien, à l'issue de la défaite des Phocéens face à l'Eintracht Francfort (0-1). Lui reprochant notamment son attitude lors de son remplacement, le Sénégalais a déclaré : « Je n’ai pas aimé, c’est une sorte de défiance. Tu dois reconnaitre que tu as fait un mauvais match. On te sort, tu perds 1-0, tu dois courir vite pour que le changement se fasse rapidement. Là, il était déçu de sortir, il a tiré la gueule, il est sorti en marchant. Ce n’est pas une bonne image à donner pour les supporters. »

La suite après cette publicité

Pour le joueur aux 227 matchs avec l'OM, Igor Tudor n'aurait d'ailleurs pas forcément dû titulariser le Brésilien, donnant ainsi sa préférence à Mattéo Guendouzi. « Si offensivement, les joueurs ne font pas les efforts défensifs, ça devient compliqué pour les milieux de terrain. Rongier et Veretout ont toujours cette sécurité avec Guendouzi quand ils jouent à trois au milieu. Là, ils jouent à deux, c’était plus compliqué de gérer les espaces. Guendouzi doit débuter sur un match comme ça. J’aurais enlevé Gerson. J’aurais amené une sécurité en plus avec Guendouzi, ça aurait permis à Dimitri (Payet) de moins courir puisque Guendouzi court pour deux. Ça aurait peut-être plus permis à Payet d’exprimer ses qualités » a-t-il déclaré. Avec 0 point au compteur, l'Olympique de Marseille pointe désormais à la dernière place de son groupe D et sera, face au Sporting Portugal, dans l'obligation de l'emporter pour espérer avoir une chance de voir l'Europe au printemps prochain.