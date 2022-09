OM-Eintracht Francfort : les notes du match

La suite après cette publicité

Retour de la plus prestigieuse des compétitions ce mardi avec la 2ème journée de la Ligue des Champions. Après les deux rencontres de 18h45, entre le Viktoria Plzen et l'Inter Milan (0-2) et surtout entre le Storting Portugal et Tottenham (2-0), deux clubs qui se trouvent dans le même groupe que l'Olympique de Marseille, c'était d'ailleurs au tour du club phocéen de rentrer sur sa pelouse pour affronter l'Eintracht Francfort à 21h. Pour son premier match de C1 au Vélodrome, les Marseillais finissaient par s'incliner face au club allemand (1-0). Après un début de match timide entre les deux équipes, les Marseillais étaient les premiers à se montrer dangereux. Nuno Tavares, lancé par Sead Kolasinac, centrait pour Dimitri Payet dont le contrôle un peu long arrivait jusqu'à Alexis Sanchez. Le Chilien pouvait alors frapper fort du droit mais le ballon finissait dans le petit filet du portier allemand (13e). Les joueurs d'Oliver Glasner arrivaient par la suite à contenir les attaques olympiennes grâce à un système de jeu très efficace qui laissait peu d'espace aux coéquipiers de Valentin Rongier. En bloquant les couloirs et en effectuant un contre-pressing de tous les instants, le club allemand calmait les ardeurs marseillaises. D'autant plus que les Allemands finissaient par trouver la faille sur une réalisation de Jesper Lindström. Le Danois profitait d'une remise involontaire de Valentin Rongier sur une passe de Randal Kolo Muani pour tromper Pau Lopez du gauche (43e).

Il n'y avait donc pas grand-chose à se mettre sous la dent en première période malgré le but allemand. Le second acte commençait lui avec de meilleurs intentions, malheureusement ses dernières étaient plutôt à l'initiative de Francfort. Les joueurs d'Igor Tudor se retrouvait la tête sous l'eau à la suite d'un tir de Jesper Lindström, intenable, sur la barre (54e). Avant de sortir à cause d'une blessure contracté un petit peu avant, Eric Bailly se jetait avec ses dernières forces dans la bataille pour tacler Randal Kolo Muani, complètement seul et lancé dans le dos des défenseurs marseillais par Djibril Sow (64e). Une petite éclaircie venait alors ensoleiller le stade Vélodrome mais Kevin Trapp s'imposait sur un ballon au second poteau repris par Valentin Rongier (67e). La fin du match ne donnait pas beaucoup d'espoirs aux supporters marseillais. Après une belle percée puis une passe de Daichi Kamada, Randal Kolo Muani effacait d'un joli crochet sur Balerdi. L'ancien Nantais pouvait ensuite frapper du gauche mais butait sur Pau Lopez (75e). Dans un remake de cette dernière occasion mais avec un changement de passeur et de tireur, Daichi Kamada, lancé plein axe par Kolo Muani, pouvait progresser vers la surface ajuster le gardien olympien (79e). Mais heureusement pour les Marseillais, le Japonais se trouvait finalement en position de hors-jeu. Quelques minutes plus tard, le milieu allemand mettait encore le gardien marseillais à contribution (81e). La fin du match voyait les Allemands conserver le score jusqu'au coup de sifflet final. Avec cette défaite, l'Olympique de Marseille reste bloqué à la dernière place du groupe D avec zéro point au compteur. La situation se complique déjà le club phocéen qui se retrouve à trois longueurs de Tottenham et Francfort, ses deux premiers adversaires. Une réaction sera attendue contre le Storting Portugal.

Le classement du groupe D

L'homme du match : Daichi Kamada (7,5) : le numéro 15 a été tout simplement été monstrueux ce soir dans son rôle du double pivot. Sans en faire trop, il n'a pas hésité à replacer ses coéquipiers pour que le bloc coulisse bien afin de ne pas laisser d'espace. Un véritable métronome, toujours bien placé, faisant devenir le jeu olympien un peu brouillon notamment en 1ère période. Son jeu simple et son calme est à montrer dans toutes les écoles de football. Il finit par marquer un but d'une frappe croisée (80e), finalement signalé hors-jeu, et se montre encore dangereux à la 81e, ponctuée par une parade de Lopez. Masterclass. Remplacé par Dina-Ebimbe (88e)

OM :

Pau Lopez (5) : un match très frustrant pour le portier espagnol, qui n'a rien eu à faire ou presque de la partie. Abandonné par sa défense sur le but de Lindstrom, il a pu compter sur sa barre transversale pour éviter le 0-2. Par contre, un arrêt décisif sur une frappe de Kolo Muani à bout portant qui a maintenu son équipe en vie.

Balerdi (3) : le premier duel de la soirée, aérien, fut pour lui. De quoi espérer une meilleure prestation que face au LOSC. Après un bon premier quart d'heure, l'Argentin a de nouveau affiché sa fébrilité, et a perdu trop de ballons dans ses relances. En grande difficulté en deuxième période, trop souvent à contretemps dans ses interventions et imprécis techniquement...

Bailly (4,5) : une première période de patron... jusqu'à l'ouverture du score de Francfort. Il a eu du travail, dans le duel avec le remuant Kolo Muani, mais aussi dans l'anticipation pour donner un coup de main à Kolasinac côté gauche et Balerdi côté droit. Impérial dans le duel et souvent intéressant dans la relance, il a été trop gourmand en tentant l'amorti poitrine sur l'action amenant le but des visiteurs, ce qui gâche sa performance globale. Touché, il a cédé sa place à la 65e à Guendouzi , ce qui a généré une réorganisation tactique. Le milieu a apporté son habituel dynamisme pour réveiller ses partenaires bien trop timorés jusque-là.

Kolasinac (5) : agressif sur le porteur, le Bosnien a fait parler son physique sur les duels, souvent à la limite de la faute. Il s'est quand même fait bouger à plusieurs reprises par Kolo Muani. Il a tenté d'insuffler son dynamisme sur quelques relances. Passé dans l'axe suite à la sortie de Bailly. Il met la tête là où d'autres ne mettraient pas le pied. Remplacé par Kaboré (82e)

Clauss (4) : bien bloqué par Knauff, il n'a pas fait de différence malgré plusieurs centres joués en première intention. Décevant jusqu'à son passage côté gauche, où il a retrouvé des cannes et un peu de percussion. Trop d'imprécisions techniques également pour l'ancien Lensois.

Rongier (4,5) : timoré en première période dans l'utilisation du ballon, mais important dans le placement et le pressing. Il est malheureux sur le but allemand puisque c'est lui qui remet involontairement le ballon à Lindstrom. Décalé en piston droit au cœur de la deuxième période, il a buté sur Trapp sur un ballon d'égalisation (67e). Beaucoup d'activité tout au long de la rencontre.

Veretout (5,5): plaque tournante du milieu marseillais, c'est lui qui avait la charge d'orienter les relances. On l'a vu sur tous les points chauds ou presque de l'entrejeu, et il est l'un des seuls à avoir rivalisé avec l'intensité adverse. Techniquement un poil au-dessus de ses coéquipiers également, qui n'étaient pas dans un bon soir. De la frustration en fin de match et on peut le comprendre vu sa débauche d'énergie.

Tavares (5) : un match moyen de la part du Portugais, qui n'a pas pu exploiter ses qualités de contre-attaquant sur cette rencontre. Il a bien tenté sa spéciale avec la frappe du droit à ras de terre, mais cela n'a pas inquiété Kevin Trapp. Trop imprécis dans ses centres, il a basculé axial gauche après la sortie de Bailly.

Gerson (3) : : il a réclamé, et obtenu, plus de fautes qu'il n'a créé de décalages. Le Brésilien a eu toutes les peines à se retourner avec le ballon, la faute au pressing allemand, et a été peu influent. Il a dû redescendre chercher le cuir plus bas pour tenter quelques ouvertures, pas toujours avec succès. Démuni et sans idées. Logiquement remplacé à la 59e par Harit , qui a tout de suite amené plus de folie dans le jeu marseillais en provoquant balle au pied. Quelques chevauchées

Payet (3) : : pas titularisé depuis le 31 août, le capitaine phocéen a eu un mal fou à exister dans le premier acte de la rencontre. Bien bloqué par l'entrejeu allemand, il n'a pas été trouvé au cœur du jeu, et plus regrettable, n'a jamais fait preuve d'une grande inspiration dans ses orientations. Un bon ballon pour Sanchez à la 12e, une frappe contrée à la 37e, et c'est tout pour le numéro 10, bien loin de sa meilleure forme. Remplacé à la 59e par Ünder , qui a bien percuté sur le côté droit et offert un ballon de but à Suarez.

A. Sanchez (4) : pas beaucoup de ballons à exploiter pour le Chilien hormis une frappe non cadrée (12e). Ensuite, on l'a vu se démener au cœur de la défense adverse, en vain. Il s'est agacé de ne pas voir ses appels en profondeur être servis. Il est celui des trois offensifs qui a le plus tenté de faire bouger les lignes mais il a, comme les autres, été remplacé à la 59e par Luis Suarez. Pas plus en réussite que son coéquipier, avec un gros raté devant le but à la 70e minute après un centre en retrait d'Ünder.

Eintracht Francfort :