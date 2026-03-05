Menu Rechercher
Les discussions pour une prolongation bloquent entre Marcelino et Villarreal

Marcelino, entraineur de Villarreal @Maxppp

Pendant que l’OM connaît une nouvelle désillusion avec une élimination en Coupe de France, Marcelino coule des jours très heureux à Villarreal. L’éphémère entraîneur marseillais (7 matchs) du début de saison 2023/2024 lutte actuellement pour une place sur le podium en Liga (actuellement 4e à égalité avec l’Atlético de Madrid, 3e), après avoir fini à la 5e place l’an passé.

Le Sous-marin jaune est ravi du travail de son technicien et aimerait que l’aventure se prolonge. Il y a urgence car le coach de 60 ans arrive en fin de bail en juin prochain et les discussions bloquent pour le moment. D’après Marca, Marcelino réclame un nouveau contrat long de 4 saisons là où la direction ne souhaite pas dépasser 2 ans. Les négociations ne sont pas terminées pour autant. Les deux parties tentent de se rapprocher.

