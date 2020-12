FC Barcelone : la nouvelle mise au point de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Un séisme. Cet été 2020, Lionel Messi a été au coeur du feuilleton qui a animé le marché des transferts. Après l'humiliation face au Bayern Munich en Ligue des Champions, l'Argentin âgé de 33 ans, en conflit avec la direction de l'époque et notamment le président Josep Maria Bartomeu, en avait ras le bol, lui qui a vu ses amis les plus proches du vestiaire culé être poussés vers la sortie. Tout cela l'a donc poussé à réclamer son départ via le célèbre burofax envoyé au Barça à la fin du mois d'août.

Le feuilleton Messi a agité le dernier mercato

La Pulga voulait quitter libre le club de sa vie. Une situation qui avait mis en alerte plusieurs clubs dont Manchester City, qui a élaboré un plan pour tenter de mettre la main sur le numéro dix du Barça. Mais les pensionnaires du Camp Nou ne l'ont pas entendu de cette oreille et avaient tout fait pour bloquer un départ de leur star, rappelant que sa clause libératoire était de 700 millions d'euros. Et si le clan Messi a expliqué que cette clause n'existait pas, l'international argentin a finalement annoncé le 4 septembre dernier, lors d'un entretien à Goal.com, qu'il restait à Barcelone pour honorer sa dernière année de contrat (fin de contrat en juin 2021).

«Maintenant je vais continuer au club parce que le président m'a dit que le seul moyen de partir était de payer la clause des 700 millions, que c'est impossible, et puis il y avait un autre moyen, c'était de partir en justice. Je n'irai jamais en procès contre le Barça car c'est le club que j'aime, qui m'a tout donné depuis mon arrivée ici. C'est le club de ma vie, j'ai fait ma vie ici. Je vais rester au Barça. (...) Je vais faire de mon mieux. Je veux toujours gagner, je suis compétitif et je n’aime pas perdre. Je veux toujours ce qu'il y a de meilleur pour le club, pour le vestiaire et pour moi. (...) Je ne sais pas ce qui va se passer maintenant. Il y a un nouvel entraîneur et un nouveau projet. C’est bien, mais il faut voir comment l’équipe réagit et si oui ou non ça va nous offrir plus de qualités. Ce que je peux dire, c’est que je reste et que je vais donner le meilleur de moi-même».

La Pulga revient sur ses envies de départ

Et le footballeur né en 87 (9 buts et 2 assists en 17 matches toutes compétitions confondues) tente de le faire, bien que cette saison soit un peu plus compliquée, surtout collectivement. Discret depuis la saga estivale dont il était le héros, Lionel Messi, que Neymar et le PSG rêvent de faire venir dans la capitale française, a décidé de sortir du silence lors d'une interview qui sera diffusée le 27 décembre. En attendant, la RAC-1 a publié un extrait de l'entretien avec Messi. Ce dernier évoque notamment son souhait de quitter le FC Barcelone il y a quelques semaines de cela.

«La vérité est qu'aujourd'hui je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment cet été. Mais c'était avant. Ce qui s'est passé avant l'été, la façon dont la saison s'est terminée, le burofax et tout ça... Puis, j'ai un peu traîné tout ça au début de la saison. Mais aujourd'hui, je vais bien et j'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui nous attend. Je suis excité. Je sais que le club traverse une période difficile et que tout est difficile autour de Barcelone, mais je suis impatient.» Un discours qui doit faire plaisir au club culé, qui sait très bien que la question de l'avenir de Lionel Messi sera encore au coeur des débats les prochains mois.