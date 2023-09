William Saliba estime qu’Arsenal aurait été champion sans sa blessure

La suite après cette publicité

Arsenal peut avoir des regrets. La saison 2022-2023 des Gunners a été exceptionnelle, mais elle aurait pu l’être encore plus si les hommes de Mikel Arteta n’avaient pas lâché autant de points en fin de campagne. La faute à la pression, déjà, à Manchester City aussi, mais également à des blessures venues impacter le groupe. Celle de William Saliba notamment, parfait sur ses 27 premières journées de Premier League avant de rater les 11 dernières. Une perte fatale pour Arsenal qui terminera à 5 points de l’écurie menée par Pep Guardiola.

Pour Téléfoot, en avant-première, le défenseur central passé par l’ASSE, l’OGC Nice et l’OM est revenu sur la fin de saison cruelle l’an passé et sur sa blessure. «L’année dernière, j’ai fait une bonne saison. Malheureusement, je me suis blessé au cours de l’année et au sprint final. C’est clair que j’étais un peu déçu mais voilà, c’est une nouvelle saison avec de nouvelles ambitions et j’espère qu’on va faire mieux», explique-t-il dans un premier temps, avant de rajouter : «C’est clair qu’avec moi, Arsenal aurait pu être champion. Mais voilà, les blessures ça fait partie du football et on est focus sur cette nouvelle saison». Des déclarations osées certes, mais justifiées par le sprint final des Gunners : 3 nuls et 3 défaites sur les 11 dernières journées de Premier League sans Saliba.