PSG - Monaco : Marquinhos retient le résultat et donne des nouvelles de Neymar

Pour clôturer en beauté la 18e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est imposé contre l'AS Monaco (2-0) grâce à un doublé de Kylian Mbappé permettant par ailleurs au natif de Bondy de s'offrir un nouveau record de précocité. Une nouvelle fois efficace, les Parisiens confortent leur fauteuil de leader et comptent désormais 13 points d'avance sur l'OM, dauphin du club de la capitale. Interrogé à l'issue de la rencontre, Marquinhos est revenu sur la prestation des siens avant de donner des nouvelles de son compatriote Neymar, blessé contre l'ASSE.

«c’est le résultat qu’il fallait, à la fin de saison on se souviendra pas de la manière juste des 3 points. Je pense qu’il faut connaître nos caractéristiques nous on ne presse pas haut, on connaît nos caractéristiques. On reste compact faut travailler. Neymar de retour pour la C1 ? Il travaille pour ça. Travailler pour revenir pour la Ligue des champions. Les examens ont donné un peu plus de temps qu’on pensait. Il doit bien travailler pour revenir à ce moment clé de la saison», a ainsi déclaré le défenseur parisien au micro de Prime Video.