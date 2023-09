La nouvelle folie de Chelsea pour écraser le mercato

La suite après cette publicité

Plus d’un milliard d’euros dépensés depuis la prise en main de Todd Boehly à Chelsea, avec l’appui du fonds d’investissement Clearlake Capital détenu par Behdad Eghbali. A eux deux, ils chamboulent tout ce qui avait été fait auparavant dans le monde du football professionnel, poussant le modèle toujours plus loin. Ils misent des sommes exorbitantes sur de jeunes joueurs, avec des contrats de 8 ou 9 ans, ils considèrent avant tout leurs joueurs comme des actifs, ils exploitent sans vergogne les nouveaux marchés, comme celui de l’Arabie saoudite, pour vendre à prix d’or (Koulibaly, E. Mendy), et investissent dans des clubs étrangers.

Le Racing Club de Strasbourg en a bénéficié, racheté majoritairement par BlueCo pour la somme de 75 M€. Avec déjà un premier joueur envoyé en prêt, le Brésilien Angelo Gabriel, âgé de 18 ans. Cette stratégie de multi-propriété, développée par le City Football Group, va devenir le nouveau cheval de bataille de Chelsea. Comme le rapporte le Daily Telegraph, le nouvel objectif est de prendre des parts, de manière minoritaire cette fois, dans le Sporting CP.

Le Sporting CP visé

Un investissement conséquent dans tous les cas, puisqu’il s’agit là d’un des trois clubs majeurs du championnat portugais, avec Benfica et le FC Porto. Surtout, le Sporting a démontré sa capacité à révéler de futurs talents et à les vendre au prix fort. Par ce biais supplémentaire, Chelsea pourrait envoyer certains de ses joueurs d’aguerrir, dans un contexte différent de celui de Strasbourg.

Avec au final deux possibilités : soit revenir à Chelsea dans l’optique d’y devenir un titulaire, soit être définitivement vendu après avoir obtenu plus de temps de jeu et donc plus de visibilité. Pour Eghbali et Boehly, la norme est désormais de ne recruter que des joueurs de 25 ans maximum. Pas sûr que cela soit une bonne option pour gagner la Premier League à court terme. Mais pour le business, on ne fera pas mieux.