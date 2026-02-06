Ligue 2 : le Red Star sombre à domicile contre Pau, Reims tenu en échec par Bastia

Un vendredi soir placé sous le signe de la surprise en Ligue 2. À l’occasion de cette 22e journée de championnat, aucun club du top 5 n’a été en mesure de s’imposer (en attendant les matchs de Troyes et du Mans ce samedi). Tombeurs des Manceaux cette semaine en Coupe de France (3-0), les Rémois ont été tenus en échec à domicile par Bastia, lanterne rouge du championnat. C’est la première fois depuis trois mois que Reims ne remporte pas un match de L2 à domicile.

Dans les autres rencontres, le Red Star a enchaîné un troisième coup d’arrêt de suite, mais celui de ce soir a surtout des allures d’humiliation. Après deux matchs nuls face à des adversaires largement à sa porte (Boulogne et Rodez), les pensionnaires de Bauer ont pris l’eau à domicile face à Pau (0-3). Anziani avait marqué sur penalty (52e, 0-1), le prometteur Omar Sissoko a fait le break (68e, 0-2), puis l’ancien Troyen Kyliane Dong a fini le travail dix minutes après son entrée (86e, 0-3). De son côté, Dunkerque, 5e, a été tenu en échec par Guingamp, 8e, tandis que Rodez est allé s’imposer à Annecy (1-2) grâce à un doublé d’Arconte pour son 8e match de suite sans défaite en L2. Enfin, Annecy a été accroché en fin de match par Grenobl après trois succès de suite (1-1).