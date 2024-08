Real Madrid : Al Nassr ne fera aucun cadeau à Aymeric Laporte

Tout récent champion d’Europe avec l’Espagne, l’été d’Ayemric Laporte est encore loin d’avoir réservé toutes ses surprises. Recruté de Manchester City par Al-Nassr, il y a un an contre 27,5 M€, le défenseur central paraphait un contrat de 3 ans à 24 M€ de salaire par saison. Une somme absolument énorme que seuls les clubs saoudiens peuvent se permettre. Malgré ces émoluments qu’il ne pourra pas avoir ailleurs, le Français naturalisé Espagnol tente de s’en aller.

Depuis quelques semaines, il est courtisé par le Real Madrid. Le club espagnol a d’ores et déjà annoncé la fin de son mercato, sauf si une opportunité se présentait en défense centrale. Comprendre : ne rien débourser en transfert brut. « L’équipe est complète. Tout le monde veut rester. Jésus Vallejo est de retour et David Alaba se rétablit» déclarait il y a quelques jours Carlo Ancelotti. Avec Eder Militao, Antonio Rüdiger, David Alaba, et Jesus Vallejo, l’entraîneur italien dispose de 4 joueurs à un poste, qui lui a donné pas mal de soucis la saison dernière.

Laporte doit négocier son départ avec Al-Nassr

Les nombreuses blessures auraient pu le plomber. Le positionnement de Tchouaméni, parfois même de Carvajal dans l’axe et la force de caractère des rustines de luxe ont fait la différence. Un 5e élément en charnière centrale ne ferait pas de mal avec six compétitions au programme cette saison. Et forcément, l’intérêt du Real Madrid séduit grandement Ayemric Laporte, qui voit là une sacrée porte s’ouvrir pour revenir en Europe et au plus haut niveau. Il est même prêt à s’asseoir sur ses deux dernières années de salaire, soit 48 M€.

Mais Al-Nassr n’est disposé à le laisser filer. Les Saoudiens ont tout de même déboursé 27,5 M€ pour le faire venir l’an passé. Le média Al Yaum affirme que cette histoire a provoqué une réunion d’urgence entre le directeur sportif, Fernando Hierro, l’entraîneur Luis Castro et Al-Muhaidib, le président du club. L’argent n’est pas vraiment un problème, il s’agit plus d’une question de fierté, et de fermeté afin de montrer l’exemple aux autres joueurs de l’effectif, et même du reste de la Saudi Pro League.

Une dernière réunion pour décider de l’avenir de Laporte

Pour qu’il rejoigne le Real Madrid, Laporte doit se retrouver libre. Selon le même média, il tente de négocier son départ, via son agent. Il doit parvenir à un accord économique afin de gagner sa liberté. Cette hypothèse apparaît compliquée pour le moment. Une nouvelle réunion de l’état-major saoudien doit intervenir ce samedi avec pour ordre du jour, le maintien ou non de Laporte dans l’équipe. L’avis de l’entraîneur, Luís Castro, sera pris en compte. L’avenir de Laporte est peut-être entre les mains du Portugais.