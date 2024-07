La décision radicale du Real Madrid sur son mercato

Le Real Madrid se prépare à vivre l’une des saisons les plus intenses de son histoire. Après son succès en Ligue des Champions en mai dernier face au Borussia Dortmund, le champion d’Europe va faire face à 6 compétitions. Le club est en effet inscrit en Liga, en Copa del Rey et en Supercoupe d’Espagne sur la scène nationale, plus la Supercoupe d’Europe, la Ligue des Champions (à 36 équipes) et le fameux Mondial des Clubs à l’été 2025 sous un nouveau format de 32 adversaires.

Autrement dit, il va y avoir besoin de sang frais pour être performant. La Casa Blanca a pour le moment dit adieu à Kepa, Nacho, Joselu et Kroos. Le gardien arrivait à la fin de son prêt et n’a pas été renouvelé, le défenseur était lui en fin de contrat et a filé à Al Qadsiah en Arabie saoudite, alors que Joselu a signé en faveur d’Al Gharafa au Qatar. Pour le milieu de terrain allemand, c’est tout simplement une fin de carrière, lui qui s’arrête au sommet après une nouvelle C1 et un quart à l’Euro.

Le mercato est fini au Real

Pour remplacer ces départs, seules deux recrues ont posé leur valise. Il y a bien sûr Kylian Mbappé, recruté libre, Endrick, dont le transfert a été officialisé il y a 18 mois déjà. Le club de la capitale compte également sur Jesus Vallejo, régulièrement prêté saison après saison. Le défenseur central a encore un an de contrat et devrait faire partie de l’effectif de Carlo Ancelotti durant cet exercice, selon la presse espagnole. L’entraîneur italien est d’ailleurs satisfait. Il a obtenu ce qu’il voulait.

Il dispose de 22 joueurs compétitifs, soit un de moins que l’an passé. Sauf départ surprise (Lunin par exemple), le Real Madrid ne devrait plus connaître de mouvements majeurs. D’après AS, le mercato est terminé. L’autre exception serait de sauter sur une bonne affaire en défense centrale, puisque Leny Yoro a filé du côté de Manchester United. Avec 4 joueurs au poste actuellement (Militao, Rüdiger, Alaba, Vallejo), le Real a de quoi faire mais il a aussi été confronté à de nombreuses blessures la saison passée. Ça ne l’a pas empêché non plus de presque tout gagner.