Globe Soccer Awards : Sergio Ramos élu meilleur défenseur de tous les temps

A côté des trophées The Best de la FIFA et le Ballon d'or décerné par France Football, la cérémonie annuelle des Globe Soccer Awards est également devenu l'un des évènements prisés par les acteurs du football de haut niveau. Si l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a été désigné meilleur joueur de l'année après sa sphère dorée, l'international tricolore n'a pas pu être présent à Dubaï pour le rassemblement de l'équipe de France à une semaine.

La suite après cette publicité

Finalement absent de la liste de la sélection espagnole, le défenseur central du Paris Saint-Germain Sergio Ramos (36 ans) a quant à lui honorer sa présence aux Emirats Arabes Unis pour recevoir sa récompense individuelle, et pas des moindres. En effet, les GSA l'ont désigné comme le meilleur défenseur central de tous les temps, pour sa carrière riche en trophées, notamment du côté du Real Madrid (5 fois champion d'Espagne, 5 Ligues des champions) et la Roja (1 Coupe du monde, 2 Euros).

The one and only @SergioRamos accepting his #GlobeSoccer award for BEST DEFENDER OF ALL TIME 👏🇦🇪🌏⚽🏆@DubaiSC @TikTokMENA pic.twitter.com/yATjnmvh0m