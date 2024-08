Le FC Barcelone accélère sur un nouvel attaquant

Conscient que le dossier Nico Williams se complique de plus en plus, le FC Barcelone est contraint de se tourner ailleurs pour renforcer son attaque. Et les dirigeants catalans se fixent une limite, celle de ne pas dépasser les 58 M€, soit le montant du transfert de Nico Williams. Parmi les candidats, on retrouve Luis Diaz et Kingsley Coman notamment, mais Sport annonce qu’une nouvelle piste, avec plus de chances de se réaliser, se concrétise. En effet, le quotidien catalan assure que le Barça s’était lancé sur Federico Chiesa (26 ans), l’ailier de la Juventus.

La Vieille Dame aimerait s’en séparer à un an de la fin de son contrat pour ne pas le laisser partir libre, puisqu’elle n’a pas l’intention de le prolonger. Le transfert pourrait se faire pour un montant de 14 millions d’euros, alors que l’Italien souhaite un contrat d’au moins trois saisons. La presse italienne ajoute que le club blaugrana et l’agent du joueur, Fali Ramadani, avancent dans les négociations pour parvenir à un accord dans les prochains jours avec le joueur, mais aussi avec la Juve.