OM - Stade Brestois : les compositions officielles

Pour cette 37ème journée de Ligue 1, l’OM accueille le Stade Brestois à l’Orange Vélodrome ce samedi soir (Suivez la rencontre en direct sur FM). L’OM est en fête pour sa dernière réception de l’année avec les 30 ans de la victoire en Ligue des Champions célébrée de belle manière ce vendredi soir, un tifo sera arboré dans tout le stade. Côté sportif, bien que ça soit encore mathématiquement possible pour le 2ème place, l’OM n’a plus grand chose à jouer car assuré d’être sur le podium, l’enjeu sera de bien terminer la saison à domicile pour ce match une nouvelle fois à guichets fermés. À Brest, le maintien est assuré depuis la dernière journée alors pourquoi pas aller jouer les troubles fête dans un Vélodrome qui aura laissé quelques fois ces adversaires prendre des points durant la saison. Les hommes d’Eric Roy sont sur une bonne dynamique avec 3 victoires lors des 4 derniers matchs.

Pour les compos, du classique côté OM avec le 3-4-2-1, Mbemba, Balerdi et Bailly derrière, Clauss et Ünder en pistons. Le trio offensif sera composé de Guendouzi, Vitinha et Sanchez. Les Brestois seront eux en 4-3-3 avec Lees-Melou en pointe basse du milieu devant la charnière Chardonnet-Brassier. Belkebla et Pereira-Lage seront eux aussi au milieu derrière Mounié en pointe.

Les compositions d’équipes :

OM : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Ünder, Rongier (cap.), Veretout, Clauss - Guendouzi, Sanchez - Vitinha.

Stade Brestois : Bizot - Lala, Chardonnet (cap.), Brassier, Duverne - Belkebla, Lees-Melou, Pereira-Lage - Magnetti, Mounié, Le Douaron.

