Rennes - OM : les compositions probables

L’Olympique de Marseille veut enchaîner. En très grande forme ces dernières semaines en atteste son succès écrasant face au Havre (5-1) dimanche dernier, le club marseillais compte bien poursuivre sa très belle série, ce samedi, sur la pelouse du Stade Rennais. Dauphin du PSG au coup d’envoi, l’OM aura également à cœur de confirmer son excellente dynamique à l’extérieur.

La suite après cette publicité

Une rencontre qui a cependant tout d’un piège face à une formation rennaise pointant à la 13e place de L1 et très active sur ce début de mercato hivernal. Pour ce match, Jorge Sampaoli devrait ainsi opter pour un 3-4-3 en s’appuyant sur ses derniers renforts enregistrés. Ainsi, Brice Samba, arrivé en provenance du RC Lens, est annoncé titulaire. Le portier international français pourrait être protégé par une ligne de trois défenseurs composée de Wooh, Hateboer et Ostigard alors qu’Assignon et Truffert devraient débuter dans des rôles de piston.

Rennes avec ses recrues, Hojbjerg de retour

Au milieu de terrain Matusiwa et James formeraient le double pivot. Enfin, Fofana, l’autre recrue phare du SRFC, devrait être associé à Blas et Kalimuendo, pressenti pour débuter à la pointe de l’attaque bretonne. De son côté, Roberto De Zerbi, privé de Kondogbia et Harit, devrait sans trop de surprise reconduire son 3-4-2-1 avec Rulli dans les cages phocéennes. En défense, Murillo, Balerdi et Cornelius débuteraient.

La suite après cette publicité

Pour compléter le onze marseillais, Luis Henrique, étincelant depuis le début de la saison, est attendu dans le couloir droit alors que Merlin évoluera de l’autre côté. Dans l’entrejeu, Rongier et Hojbjerg, de retour après son absence face aux Ciel et Marine, sont annoncés titulaires. Sur le front de l’attaque, aucun changement à signaler puisque Greenwood et Rabiot épauleront une nouvelle fois Maupay, buteur face au HAC lors de la dernière journée.

Parions Sport en Ligne vous offre 15€ sans dépôt et jusqu’à 85€ de bonus pour votre première inscription. Une victoire Marseillaise 2-1 face à Rennes vous rapporte jusqu’à 697€ (cote à 8,20).

La suite après cette publicité

Suivez le match OM - Rennes sur DAZN