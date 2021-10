Thomas Tuchel veut voir Jorginho Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Vainqueur de la Ligue des Champions, de la Supercoupe d'Europe et de l'Euro en étant à chaque fois un élément majeur de Chelsea et de l'Italie, Jorginho a logiquement intégré la liste des 30 nommés pour le Ballon d'Or cette année. Il fait même partie des favoris, au même titre qu'un Karim Benzema et d'un Lionel Messi. Pour l'entraîneur des Bleus, c'est l'international italien qui devrait l'emporter. Invité à Trente dans le nord de l'Italie pour participer au festival du sport, Thomas Tuchel a affirmé ce samedi que son milieu de terrain méritait cette prestigieuse récompense.

«Jorginho mérite de remporter le Ballon d'Or. C'est un joueur très intelligent et c'est un plaisir d'être son entraîneur. Il a une grande vision du football. Pour moi, les prix individuels n'ont pas une grande importance, c'est impossible de faire une vraie comparaison entre plusieurs joueurs qui ont des rôles différents. J'aimerais qu'un de mes joueurs le gagne car je saurais quel en sera l'effet. Jorginho est une bonne personne et un excellent joueur, mais en général ce n’est pas la chose la plus importante.» Outre Jorginho, Kanté, Azpilicueta, Mount et Lukaku ont tous été nommés. De quoi ravir Thomas Tuchel et Chelsea.