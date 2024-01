JT Foot Mercato : le mercato électrique de l’OGC Nice

L’OGC Nice va se renforcer

Après avoir officialisé l’arrivée de Mohamed-Ali Cho, l’OGC Nice ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Déjà le club français est très intéressé à l’idée de récupérer Valentin Rosier. Le joueur formé à Dijon est mis à l’écart depuis plusieurs semaines par Besiktas. Selon nos informations, il est en contact avancé avec l’OGC Nice. Reste à connaître les modalités de l’opération sachant que le club turc ne fera aucun cadeau au Gym. La perspective d’intégrer Atal dans l’opération pourrait être tentée par le Besiktas. Pour son attaque, Nice penserait à un ancien de Ligue 1, pisté par Rennes : Moïse Kean. D’après les médias italiens, le bianconero est dans les petits papiers des azuréens . Mais bon, selon nos informations, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain n’est pas plus emballé que ça à l’idée de revenir en France après une saison passée en prêt au PSG. C’est chaud aussi au niveau des départs. Recruté par Nice pour être la doublure de Marcin Bulka cet été, Salvatore Sirigu n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Aiglons depuis le début de saison. Et ce dernier ne devrait pas en disputer une seule. Comme l’annonce Nice-Matin, Sirigu va s’envoler ce mardi après-midi pour la Turquie afin de passer sa visite médicale avec le Fatih Karagümrük. Enfin, quid de l’avenir de Todibo ? Selon nos informations, Manchester United et Chelsea sont intéressés. Tottenham avait même approché le joueur de manière concrète il y a peu, mais Nice temporise. Une chose est sûre, le défenseur tricolore ne devrait pas rester longtemps dans le sud de l’Hexagone.

La suite après cette publicité

L’OM tente le gros coup Benrahma

En quête d’un renfort offensif, l’Olympique de Marseille a coché le nom de Saïd Benrahma. Les Phocéens ont même dégainé une première proposition. Ils ont proposé un prêt avec option d’achat pour le Fennec. Mais West Ham a repoussé cette première proposition. L’OM compte bien revenir à la charge et devancer la concurrence. Ce, même si West Ham - qui n’est pas contre le départ du joueur - réclame environ 23M€. En attendant, Ulisses Garcia est arrivé tard hier soir sur Marseille. Le latéral gauche suisse a terminé sa visite médicale au centre Robert Louis Dreyfus. Le club phocéen espère boucler la signature du joueur dans la journée. Pour rappel, l’opération devrait coûter 3 M€ à l’OM.

À lire

Ligue 1 : Pierre-Emerick Aubameyang élu joueur du mois de décembre

Les officiels du jour

Priorité de l’AS Roma pour succéder à José Mourinho remercié ce mardi matin, Daniele De Rossi (40 ans) est le nouvel entraîneur du club de la Louve. Le manager de 40 ans a trouvé un accord avec l’AS Roma pour devenir le nouvel entraîneur après avoir rencontré la direction ce mardi. «L’AS Roma a le plaisir d’annoncer que Daniele De Rossi a été nommé nouveau directeur technique de l’équipe première jusqu’au 30 juin 2024», précise le communiqué du 9e de Serie A. L’ancien milieu italien et légende des Giallorossi était à la recherche d’un banc après un bref passage à la SPAL cette saison. Il y a quelques jours, nous vous avons révélé que le FC Lorient souhaitait obtenir le prêt d’Imrân Louza. Malgré les approches de plusieurs écuries, dont le FC Metz, le joueur de Watford a préféré le projet des Merlus. Ces derniers viennent d’officialiser la nouvelle ce lundi en fin de journée.Après des jours de négociations, Hannibal Mejbri rejoint l’Andalousie. Le Séville FC a officialisé la venue en prêt avec option d’achat du milieu de terrain de Manchester United.