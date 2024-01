Nice en discussion avancée pour recruter Valentin Rosier !

«Il est annoncé que Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal et Jean Onana ont été exclus de l’équipe en raison de mauvaises performances et d’incompatibilités au sein de l’équipe.» L’annonce du Besiktas il y a plus d’un mois faisait l’effet d’une bombe en Turquie. Entre temps, Eric Bailly a rejoint Villarreal tandis que Jean Onana a été prêté à l’OM. Reste Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal et aussi Valentin Rosier. Mais pour ce dernier, un départ est plus qu’envisageable dans les prochains jours.

Le latéral droit formé à Dijon et aujourd’hui âgé de 27 ans évolue depuis plus de trois ans au sein du club stambouliote. Après plus d’une centaine de matches en Super Lig pour 3 buts et 15 passes décisives et quelques matches de Coupe d’Europe, Rosier a été clairement mis à l’écart par le Besiktas puisque son dernier match remonte au 26 novembre dernier. En fin de contrat en juin 2025, le natif de Montauban est plus que jamais sur le départ.

Nice veut sauter sur l’opportunité Rosier

Et il pourrait bien, à l’instar de Jean Onana, revenir en Ligue 1. Selon nos informations, il est en contact avancé avec l’OGC Nice. Avec un Jordan Lotomba comme seul spécialiste du poste, avec la longue suspension de Youcef Atal, par ailleurs en Côte d’Ivoire pour la CAN, le club azuréen pourrait voir d’un bon œil l’arrivée d’un élément expérimenté pour renforcer le flanc droit de sa défense.

Reste à connaître les modalités de l’opération sachant que le club turc ne fera aucun cadeau au Gym. Malgré tout, la perspective d’intégrer Atal dans l’opération pourrait être tentée par le Besiktas pour parvenir à ses fins. Valentin Rosier, dont le nom est revenu en France depuis plusieurs mercatos, pourrait donc enfin faire son retour en Ligue 1, qui plus est chez l’actuel 2e du championnat de France.