L’arbitre d’Osasuna-Real Madrid contrattaque

Écarté par l’UEFA, l’arbitre du match Osasuna-Real Madrid, José Luis Munuera Montero, a été mis au repos par l’instance dirigeante du football européen en raison des nombreuses insultes et menaces de mort reçues. Face à cette situation et après avoir été accusé d’être un anti Real Madrid, le principal intéressé est sorti du silence en postant un communiqué sur son compte Instagram officiel.

« Au cours des derniers mois, l’attaque disproportionnée contre le collectif des arbitres est devenue évidente et, cette fois-ci, j’en ai été le protagoniste. L’entreprise Talentus Sports Speakers, propriété de l’arbitre José Luis Munuera, n’a facturé aucun montant à aucune entité sportive depuis sa création, qu’il s’agisse de clubs, de fédérations ou d’entreprises de l’industrie du sport. Cette société, qui a commencé son activité il y a moins d’un an, a pour objectif de permettre à différents sportifs de transmettre les valeurs transversales du sport à différentes organisations à travers la narration de leurs expériences personnelles, comme le montre son site web. Le portail Linkedin Talentus Sports Recruitment a pour fonction d’apporter une valeur ajoutée aux participants potentiels aux conférences, principalement des jeunes diplômés à la recherche d’une première opportunité professionnelle, en diffusant les nombreuses offres d’emploi publiées sur ce réseau social. Ainsi, des centaines d’offres d’emploi publiées par les entreprises ou les organisations sportives elles-mêmes ont été diffusées et redirigées directement vers le profil Linkedin de chacune des organisations. Cela s’est fait dans tous les cas sans aucune contrepartie de la part des entreprises, clubs ou organisations, qui n’ont même pas été contactés et n’ont reçu aucun type d’approche commerciale. Enfin, je prévois d’intenter les actions civiles et pénales correspondantes contre les médias qui ont intentionnellement ou par imprudence diffusé des faussetés ou des informations incorrectes ou partiales, causant des dommages irréparables au prestige professionnel et à la réputation des arbitres eux-mêmes et du collectif des arbitres, ainsi qu’à leur propre vie privée et à celle de tierces parties. »