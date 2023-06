Un nouveau club surprenant veut enrôler Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Arrivé en Arabie saoudite l’hiver dernier, le Portugais a un peu de mal à s’adapter à sa nouvelle équipe et à son championnat. Auteur de 14 buts en 16 rencontres de ligue saoudienne, ce qui reste plus qu’honorable, il reste tout de même très critiqué par les fans et les médias locaux, et a été au coeur de plusieurs polémiques où on a pu voir un Portugais très agacé et frustré.

Même s’il a récemment indiqué qu’il allait poursuivre son aventure dans le pays du Golfe - « je suis heureux ici, je veux continuer ici et je continuerai ici. A mon avis, s’ils (les dirigeants saoudiens, ndlr) poursuivent leur travail lors des cinq prochaines années, la Saudi League peut figurer parmi les cinq meilleurs championnats au monde » - il y a tout de même des rumeurs insistantes concernant un départ dans les prochaines semaines.

L’option américaine

Et voici qu’une nouvelle rumeur fait énormément parler sur les réseaux sociaux. Elle nous vient des Etats-Unis, un championnat qui a longtemps voulu attirer la vedette portugaise. Selon le journaliste Gerardo Velázquez de León, qui couvre la MLS pour le sérieux média mexicain TV Azteca, le Los Angeles FC serait chaud pour enrôler l’ancien du Real Madrid.

La franchise californienne risque de perdre Carlos Vela, qui pourrait revenir au pays ces prochaines semaines. Véritable star du LA FC, le Mexicain laisserait ainsi une place de joueur désigné et un énorme contrat qui pourrait être offert à Cristiano Ronaldo. Actuellement troisième de la conférence ouest (avec des matchs en moins), le club californien a les moyens de convaincre le Portugais avec une offre succulente et un cadre de vie plus qu’attirant. Affaire à suivre…