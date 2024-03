BL : Hoffenheim confirme son embellie contre Brême

Après avoir mis un terme à une triste série de 8 matchs sans victoire en Bundesliga grâce à sa victoire sur Dortmund le week-end dernier, Hoffenheim entendait enchaîner pour se rapprocher des places européennes. Cependant, la tâche s’annonçait loin d’être évidente pour les Hoffe puisqu’ils étaient opposés à une équipe de Werder Brême en embuscade dans la course à l’Europe et aux coudes-à-coudes avec le TSG au classement.

La suite après cette publicité

Classement Live Bundesliga # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Hoffenheim 33 24 -1 9 6 9 43 44 8 Brême 30 24 -4 8 6 10 33 37

Toutefois, les hommes de Matarazzo ont profité d’un début de match complétement raté par les Werderaner pour prendre les commandes grâce à Beier (1-0, 8e). Très en vue, l’ailier allemand s’est offert un doublé avant la pause (2-0, 44e) pour signer ses 9e et 10e but de la saison en championnat. Suffisant pour marquer des points auprès du sélectionneur allemand, Julian Nagelsmann, à 20 jours d’un match amical contre la France ? Toujours est-il que le prodige de 21 ans a été le principal artisan du succès de son équipe à la PreZero Arena. La réduction du score dans le temps additionnel de Skelly Alvero, auteur de son premier but depuis son arrivée en provenance de l’OL, restera anecdotique (2-1, 90e+2). Ainsi, Hoffenheim confirme son embellie en prenant au passage trois unités d’avance sur son adversaire du jour.