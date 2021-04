Athletic - FC Barcelone : les compositions sont là

Quelques jours après une défaite 1-0 contre la Real Sociedad en finale de la Copa del Rey 2020, l'Athletic Bilbao affronte le FC Barcelone pour l'édition 2021. A Séville, les Basques optent pour un 4-4-2 avec Unai Simon dans les cages. Oscar De Marcos, Yeray Alvarez, Inigo Martinez et Mikel Balenziaga composent la défense tandis qu'on retrouve Alex Berenguer, Dani Garcia, Unai Lopez et Iker Muniain. Raul Garcia et Inaki Williams sont associés en attaque.

De son côté, le FC Barcelone s'articule dans un 3-5-2 avec Marc-André ter Stegen comme dernier rempart. Oscar Mingueza, Gerard Piqué et Clément Lenglet forment la défense. Sergio Busquets est aligné comme sentinelle auprès de Frenkie de Jong et Pedri alors que les rôles de pistons sont assurés par Sergiño Dest et Jordi Alba. Enfin, Lionel Messi et Antoine Griezmann forment la ligne offensive.

Les compositions

Athletic : Simon - De Marcos, Yeray, Inigo, Balenziaga - Berenguer, D. Garcia, Lopez, Muniain - R. Garcia, Williams

FC Barcelone : Ter Stegen - Mingueza, Piqué, Lenglet - Dest, De Jong, Busquets, Pedri, Alba - Messi, Griezmann