Bayern : le beau message d'adieu de Robert Lewandowski

C'est désormais acté. Robert Lewandoswki ne sera plus l'attaquant du Bayern Munich au cours de la saison prochaine. Au terme de huit années passées en Bavière, le buteur polonais a rejoint le FC Barcelone, ce samedi. Après l'annonce d'un accord par les deux clubs, Robert Lewandoswki a livré un message d'adieu sur ses réseaux sociaux.

«Je tiens à remercier mes coéquipiers, les membres du personnel, la direction du club et tous ceux qui m'ont toujours soutenu et qui nous ont permis de remporter des trophées pour le FC Bayern. Je suis fier de ce que nous avons accompli ensemble. Par-dessus tout, je tiens à remercier les supporters, car c'est vous qui faites du Bayern le club spécial qu'il est. J'ai le privilège d'avoir passé 8 années merveilleuses avec ce club et ses fans et il restera à jamais dans mon cœur», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.