Le Barça et le Bayern ont trouvé un accord pour Robert Lewandowski !

La fin d'un feuilleton, l'épilogue d'une intrigue aussi haletante que déconcertante. Cette fois-ci, on touche au but. Robert Lewandowski (33 ans) va bien rejoindre le FC Barcelone. Ciblé par les dirigeants catalans depuis de longues semaines et désireux de rallier, à tout prix, les Culés, l'attaquant international polonais (132 sélections, 76 buts), à qui il restait un an de contrat, est attendu en Catalogne dans les prochaines heures. Dans cette optique, les principaux médias espagnols annoncent même qu'un accord de principe a été bouclé entre le Bayern et le Barça.

Ainsi, l'ancien buteur du Borussia Dortmund devrait rejoindre Barcelone dès ce samedi pour y passer sa visite médicale et signer son contrat où un bail de trois ans, avec une en option, l'attend. A noter par ailleurs que l'opération devrait tourner aux alentours des 50 millions d'euros bonus inclus (45 millions + 5 millions en variables). Des chiffres correspondant à la dernière offre acceptée par les dirigeants munichois et confirmés dans la foulée en Allemagne par Bild et Sky Sport. Une information également reprise par les quotidiens catalans Sport et Mundo Deportivo qui annoncent le départ du Polonais.

50 M€ et un contrat de 3 ans !

En froid avec le board munichois, Robert Lewandowski n'avait quant à lui jamais caché ses intentions de quitter le champion d'Allemagne en titre. De retour à l'entraînement cette semaine, le Polonais de 33 ans s'était d'ailleurs systématiquement présenté avec du retard. Symbole d'une fracture irréversible avec le Rekordmeister. En Espagne, le président du Barça Joan Laporta avait, de son côté, confirmé la tenue de négociations avec le Bayern, la formulation d’une première offre et avait remercié le joueur pour «tout ce qu’il est en train de faire pour nous rejoindre». Ce samedi, Lewy ne sera donc pas présent lors de la présentation de l'équipe du Bayern aux supporters. Une manière d'échapper à la colère des fans, très certainement déçus de la manière dont cette histoire d'amour a pris fin.

Après avoir prolongé Ousmane Dembélé de deux années supplémentaires, sans parler des arrivées successives de Franck Kessié (libre) en provenance de l'AC Milan, d'Andreas Christensen (libre) de Chelsea et de Raphinha (environ 60 millions d’euros), arrivé de Leeds, le Barça s'apprête donc à s'offrir une quatrième recrue estivale. Un énorme coup réalisé par les Blaugranas. Reste désormais à connaître le moment où «Lewy» rejoindra ses nouveaux coéquipiers. Soit après un passage à Barcelone, soit directement aux Etats-Unis, où le club est en tournée estivale de préparation. Sa présentation au public du Camp Nou devrait, quant à elle, avoir lieu en août.