LOSC : quand une opération du club vire au cauchemar pour certains supporters

À l’occasion des 80 ans du club, le LOSC a lancé une opération originale en mettant à l’honneur ses anciens joueurs et joueuses, aux passages légendaires ou anecdotiques. C’est ainsi que 771 maillots floqués ont été mis en vente, puis se sont écoulé comme des petits pains. Mais visiblement, les maillots reçus n’ont pas été au goût de tous les supporters nordistes. L’un d’entre eux s’est par exemple plaint d’avoir reçu le maillot d’un certain… Simon Ramet.

Si ce nom ne parle pas à tout le monde, le supporter lillois en question a dressé un portrait du joueur, qui résume bien sa déception : «j’ai eu le pire joueur de l’Histoire du LOSC dans mon coffret. 1 match chez les pros, 1 minute de jeu, pour partir libre à Lens dans la foulée à la fin de son contrat», rit jaune @_Dropss sur X. Une autre supportrice des Dogues n’a pas non plus caché sa déception lorsqu’elle a déballé son colis avant de découvrir qu’un maillot de Nolan Mbemba, 1 match de L1 en 2015 avec Lille, l’attendait. «Ah super», a écrit Romane, sans cacher sa joie. À l’inverse, on ne se fait pas de soucis pour l’heureux élu récompensé d’un maillot d’Eden Hazard.