Coupe de France : le PSG fait le travail à Orléans grâce à Mbappé et se qualifie en 8es de finale

Après avoir facilement écarté l’US Revel au tour précédent dans le sud-ouest de l’Hexagone, le Paris Saint-Germain avait un déplacement plus court pour les 16es de finale de la Coupe de France puisqu’il affrontait l’US Orléans au Stade de la Source, à un peu plus de 110 kilomètres à vol d’oiseau du Parc des Princes. Sur une pelouse venue d’Espagne tout juste modifiée pour l’occasion, le club de la capitale présentait ses forces vives pour poursuivre son aventure dans ce tournoi national avec Kylian Mbappé, accompagné de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani dans le secteur offensif. Face à eux, on retrouvait deux anciens Lensois, en les personnes de Kevin Fortuné et Nicolas Saint-Ruf, également passé par Montpellier. Et très vite, le gardien de but orléanais Owen Matimbou était sollicité mais gardait les siens dans ce match, avec une première parade face à Marco Asensio (7e). Finalement, il était battu par l’inévitable Mbappé, trouvé par Kolo Muani dans la surface, qui enchaînait rapidement avant de faire trembler les filets (1-0, 16e). Un but qui assommait les locaux, acculés dans leur dernier tiers face à une possession sans contestation des hommes de Luis Enrique. Ces derniers étaient même proches du break avant la pause grâce à KM7, bien mis en échec par Matimbou (45+1e). Au retour des vestiaires, l’actuel leader de la Ligue 1 faisait respecter la logique dans le jeu face au 12e du Championnat National.

Et alors qu’Orléans montrait enfin un semblant de révolte, le PSG obtenait un penalty sur une main de Steve Solvet dans sa zone de vérité. Le numéro 7 francilien ne se faisait pas prier pour faire le break et s’offrir un doublé dans ce match, pour hisser son compteur buts à 28. Et après deux réalisations, le Bondynois se muait en passeur décisif d’un centre du pied gauche pour Gonçalo Ramos au second poteau, auteur d’une tête piquée pour creuser l’écart (3-0, 73e). Malgré quelques incursions dans la surface parisienne, les hommes de Karim Mokeddem n’étaient pas assez vifs dans leurs enchaînements pour prendre la défense rouge-et-bleu. Dans l’autre camp, Ramos voyait Matimbou dévier sa tête sur corner, sous la pression de Mbappé dans sa surface de but (82e). L’honneur était enfin sauvé par le capitaine Nicolas Saint-Ruf, bien présent sur un coup de pied de coin pour crucifier Keylor Navas (3-1, 86e). Néanmoins, la joie était de courte durée pour les Loirétains, qui assistaient au premier but en professionnel du tout jeune Senny Mayulu, servi par Mbappé, encore lui. L’international U18 tricolore concluait avec un joli ballon piqué pour apparaître sur la feuille de match (4-1, 88e). Dans une rencontre où l’écart de niveau était inévitable, le Paris SG fait le travail face à une équipe orléanaise vaillante mais limitée sur le terrain, et ce grâce à un Kylian Mbappé des grands soirs (2 buts, 2 passes décisives).