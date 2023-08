Mercato : Kylian Mbappé a encore recalé le PSG

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain ne sait plus quoi faire. Depuis près de deux mois, le club de la capitale est entré en guerre avec Kylian Mbappé (24 ans). Ce dernier a planté la première banderille le 12 juin en officialisant dans une lettre son choix de ne pas prolonger son contrat au PSG au-delà de juin 2024. Les pensionnaires du Parc des Princes ont tout tenté pour le faire changer d’avis ces dernières semaines.

Climat tendu entre les deux camps

Il y a eu des échanges privés avec sa mère et agent Fayza Lamari. Puis, des éléments qui ont fuité dans la presse afin de mettre la pression sur le joueur. Nasser Al-Khelaïfi en a ensuite remis une couche en lui posant publiquement un ultimatum : une prolongation ou un départ. Puis, le président parisien a décidé de l’écarter de la tournée en Asie. Ce, alors que Luis Enrique et Luis Campos avaient un plan pour rattraper le coup.

Mais NAK, sur ordre de Doha, a tranché. Un acte fort de la part du PSG qui montre que personne n’est au-dessus du club. Pas même KM7. Mis en vente officieusement avant l’expiration de sa clause le 31 juillet (il avait jusqu’à cette date pour lever son option pour prolonger jusqu’en 2025, ndlr), il a été officiellement placé sur le marché le 1er août. Les champions de France ont d’ailleurs accepté une belle offre d’Al-Hilal. Mais le joueur de 24 ans a refusé comme toutes les autres approches.

KM7 a encore refusé une proposition du PSG

Il est décidé à aller au bout de son contrat malgré les coups de pression et les tentatives de déstabilisation. Mbappé, qui pourrait changer d’avis si le Real Madrid se manifeste, est même disposé à passer l’année en tribunes. Mais dans aucun des camps on imagine en arriver là. Hier, la Cadena Cope a révélé que le PSG voulait discuter avec le joueur avant la fin du mercato. Le média ibérique a ajouté ce mercredi que le club français souhaite rencontrer l’attaquant bien avant pour lui demander de s’en aller et clore ce dossier rapidement.

Mais une rencontre a même déjà eu lieu selon Marca. Le média ibérique explique que le PSG a rencontré le clan Mbappé ces dernières 24 heures afin de lui faire une nouvelle proposition de prolongation. C’est Luis Campos, conseiller football et proche du joueur, qui a pris l’initiative et exposé l’offre parisienne. Comme la précédente, l’idée est d’inclure une clause à 200 millions d’euros à l’été 2024 afin qu’il ne parte pas gratuitement et qu’il réintègre le groupe. Mais la réponse du Français a été la même : non. Il ne veut pas étendre son bail et a rejeté cette nouvelle offre. Le message est clair !