Mercato OL : l'aveu de Nicolás Tagliafico

Arrivé à l'occasion de ce mercato estival dans le but de renforcer le couloir gauche lyonnais, Nicolás Tagliafico s'est confié sur son nouveau club dans une interview accordée au Progrès. Et l'Argentin n'a pas caché son hésitation à rejoindre le club rhodanien. « C’était une décision compliquée, parce qu’il y avait d’autres options, mais aussi parce que je laissais un club où j’ai passé 4 ans et demi, où j’étais très bien » a-t-il déclaré.

Il a également ajouté que le fait que l'OL ne soit pas européen cette saison (en raison de leur 8e place au classement l'an dernier) lui a donné une motivation supplémentaire pour rejoindre le club rhodanien : « Évidemment, mais ça me donnait aussi l’opportunité de tout donner pour aider ma nouvelle équipe à se qualifier de nouveau pour l’Europe. C’est fondamental pour l’OL. » Buteur face à Troyes vendredi (4-1), l'ancien de l'Ajax Amsterdam devrait beaucoup apporter à sa nouvelle équipe, dans son rendement comme par son expérience.