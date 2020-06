FA Cup : Ross Barkley et Chelsea sortent Leicester et verront les demies

Après la qualification de Manchester United face à Norwich City (2-1 après prolongation), et celle d'Arsenal sur la pelouse de Sheffield United (2-1), Leicester et Chelsea se défiaient ce dimanche après-midi pour le troisième billet des demi-finales de la FA Cup. En forme depuis le retour du football en Angleterre (deux succès en championnat), les Blues voulaient enchaîner ce week-end pour continuer l'aventure en coupe. Les Foxes, qui n'ont eux pas encore gagné (deux nuls après le confinement), devaient se reprendre. Si Brendan Rodgers alignait un 4-1-4-1 avec Vardy en pointe, Frank Lampard faisait lui confiance à ses jeunes comme James, Mount ou Gilmour.

Sur leur pelouse, les Foxes prenaient les choses en main et n'attendaient pas bien longtemps pour créer le danger avec une première tentative de Barnes repoussée par Caballero (2e). En difficulté en ce début de partie, les Blues résistaient malgré les assauts adverses. Le portier argentin de Chelsea devait d'ailleurs encore se coucher sur une frappe de l'ancien Monégasque Tielemans (19e). Les occasions s'enchaînaient dans le camp des visiteurs, avec une opportunité pour Evans (29e), mais les Blues répondaient en se procurant la plus grosse occasion de la première période. Mais Pulisic voyait son boulet de canon être détourné par Schmeichel (30e).

Entrée réussie pour Ross Barkley

Cette première période intéressante se terminait cependant sur une nouvelle action de Leicester, avec cette fois-ci un tir croisé de Vardy qui fuyait le cadre (45e). Voyant son équipe légèrement dans le dur, Frank Lampard réagissait à la pause en effectuant trois changements (James, Mount et Gilmour étaient remplacés par Azpilicueta, Kovacic et Barkley). Et avec du sang neuf, les Blues montraient un autre visage, plus conquérant. Si Schmeichel restait vigilant sur une nouvelle action (51e), il devait s'incliner devant Abraham (55e), finalement signalé en position de hors-jeu. Mais après ce but refusé, les visiteurs ouvraient enfin le score. Entré en jeu à la pause, Barkley reprenait parfaitement un centre de Willian pour battre le gardien danois (63e, 0-1).

Si les changements s'enchaînaient des deux côtés, Brendan Rodgers tentant par exemple de faire bouger les choses, le score n'évoluait plus. Bien marqué par Zouma, Vardy était contré de justesse à la 71e minute. Par la suite, les Blues de Frank Lampard ne se précipitaient pas avec ce score à leur avantage. Buteur un peu plus tôt, Barkley essayait même d'inscrire un doublé mais sa première frappe était dévissée (80e) avant de voir l'autre être sortie par le gardien adverse (89e). Et heureusement pour les visiteurs, Söyüncü manquait sa tentative de la tête à la suite d'une sortie complètement manquée de Caballero (85e), tandis que Ndidi ratait le cadre de l'intérieur du pied (90e+2). Victorieux sur la plus petite des marges, les Blues rejoignaient donc le dernier carré de cette FA Cup, dont le tirage au sort aura lieu à la mi-temps de Newcastle-Manchester City (coup d'envoi à 19h30).

